«Главкино» снимет для Китая ремейк фильма «Человек-амфибия»

«Главкино» в 2017 году снимет для проката в Китае ремейк фильма «Человек-амфибия» (СССР, 1961 год), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Руководство «Главкино» и Русско-Китайского фонда развития культуры и образования при Министерстве культуры КНР подписали трехлетнее соглашение

Генеральный директор компании «Главкино» и старший вице-президент ВТБ Владислав Мельников рассказал агентству, что в фильме будут преимущественно задействованы китайские актеры, так как сюжет будет развиваться в Китае. Но в актерский состав обязательно войдут звезды российского кинематографа.

Важным изменением сценария станет смена пола главного героя: в представлении заказчика Ихтиандр является девушкой, а Гуттиэре — мужчиной. Создатели ленты подчеркнули, что не будут стремиться к портретному сходству с Анастасией Вертинской.

Съемки фильма пройдут в Китае, Крыму и Подмосковье, сообщает РБК.

Финансирование предоставит русско-китайский фонд, «Главкино» возьмет на себя производственные работы. Ожидается, что в прокате ремейк соберет не менее 20 млн юаней (3 млн долларов).