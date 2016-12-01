01 декабря 2016, 12:51
Путин поручил правительству развить российскую экономику до мирового уровня
Президент России Владимир Путин поручил правительству до мая 2017 года выработать предложения по изменению экономического климата, которые позволят уже к 2020 году перегнать мировую экономику по темпам роста. Об этом он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию.
«Мы уже целенаправленно меняем структуру экономики, нужно продолжить идти этим направлением системно и наступательно», — сказал Путин.
По его словам, нужно четко определить, какие действия государства послужат улучшению ситуаци в экономике. Это и улучшение делового климата, и наращивание несырьевого экспорта и другие меры.
Правительство должно разработать «предметный план действий» до 2022.
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