Президент Киргизии пообещал уйти через год

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пообещал не участвовать в президентских выборах, которые состоятся в конце 2017 года. Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Атамбаев был избран в октябре 2011 года, вступил в должность главы государства 1 декабря.

«Сегодня уже шестой год пошел как я президент. Время очень быстротечно, мне грех жаловаться, думаю, с помощью граждан Кыргызстана удалось сделать очень много. У нас сейчас совсем другая страна. Через год я уйду с этой работы, и через два-три года будет виднее, что удалось сделать», — сообщил он.

Атамбаев добавил, что в Киргизии не будет преемника и на выборах будет высокая конкуренция.

«Вы видите, что много желающих, будет еще больше. Меня радует, что у нас не будет преемника, это значит, что мы смогли построить демократическую страну», — сказал он.