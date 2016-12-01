Президент Киргизии решил выдворить российскую базу в 2018 году

Киргизия не станет продлевать аренду для российской военной авибазы Кант, заявил президент страны Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре 2003 года Россия и Киргизия заключили договор о размещении в Канте российского авиационного подразделения в рамках сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). База передавалась безвозмездно. Срок ее аренды истекает в 2018 году.

«Конечно, это, может, кому-то не нравится, но я смог донести эту мысль до президента России, и он меня понял», — сообщил Атамбаев.

Он подчеркнул, что ранее Киргизия отказалась от того, чтобы на ее территории, в Манасе, была американская военная база.

«Считаю, что мы абсолютно правильно сделали по базе "Ганси". Нравится это кому-то или нет. Пять лет прошло и время показало, что это было правильное решение. Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы», — заявил Атамбаев.