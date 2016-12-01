В центре Афин прогремел взрыв

Сильный взрыв и пожар произошли утром в ресторане быстрого питания Everest на площади Викториас в Афнах. В результате пострадали шесть человек, сообщает портал «Русские Афины».

По непроверенной информации, среди пострадавших находится техник, который до момента взрыва проводил работы по подключению газа.

Пострадавшие госпитализированы, одна из них получила тяжелые травмы.

На месте работают восемь пожарных машин.