01 декабря 2016, 09:14
Хакеры вывели из российского банка 100 млн рублей
В результате хакерской атаки один из российских банков лишился более 100 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России взаимодействует с правоохранительными органами, сообщил источник в ЦБ.
Предположительно, злоумышленники взломали автоматизированную банковскую систему (АБС), которая использовалась в банке.
Атаке, как сообщил источник в ЦБ, подвергся филиал неназванного регионального банка, и злоумышленники вывели все средства, находившиеся в данном филиале.
АБС была создана для автоматизации банковской деятельности — это база данных с данными клиентов, информацией об операциях и платежах.
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