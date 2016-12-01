Хакеры вывели из российского банка 100 млн рублей

В результате хакерской атаки один из российских банков лишился более 100 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России взаимодействует с правоохранительными органами, сообщил источник в ЦБ.

Предположительно, злоумышленники взломали автоматизированную банковскую систему (АБС), которая использовалась в банке.

Атаке, как сообщил источник в ЦБ, подвергся филиал неназванного регионального банка, и злоумышленники вывели все средства, находившиеся в данном филиале.



АБС была создана для автоматизации банковской деятельности — это база данных с данными клиентов, информацией об операциях и платежах.