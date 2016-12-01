При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли двое

В одном из домов хутора Федулов Ростовской области произошел пожар и взрыв бытового газа. В результате погибла женщина 1985 года рождения и ее четырехлетний сын. Муж погибшей и еще двое их малолетних детей были госпитализированы, сообщается на сайте областного управления СКР.

Супруги вместе с детьми жили в одной половине дома, в другой проживал их 60-летний сосед.

По данным следователей, пожар устроил именно он. По предварительной информации, мужчина заранее купил бензин и поджег свое жилище, где в тот момент никого не было.

Начался пожар, а затем, предположительно, произошел хлопок бытового газа, из-за чего погибли и пострадали люди, жившие в соседней квартире.

Подозреваемый задержан, ведется его допрос. На месте пожара работают следователи и криминалисты.