Украина начала учения с ракетными стрельбами

Вооруженные силы Украины начали учения с ракетными стрельбами на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр воздушного командования «Юг».

По данным источника агентства, Россия в ответ разместила к западу от Крыма корабли Черноморского флота.

Российское Минобороны разместило в системе Управления гражданской авиации США заявку NOTAM под номером A3064/16.

В ней сказано, что российские ПВО будут сбивать ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы в рамках учений, запланированных на 1–2 декабря.

«Если запущенные ракеты будут представлять угрозу для российских объектов в этой зоне (на земле, на море или в воздушном пространстве), будет нанесен ответный удар для уничтожения пусковых установок», — говорится в заявке.

Уведомление будет действовать с 12:30 по 14:30 четверга 1 декабря по московскому времени.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва предупредила Киев о готовности сбивать украинские ракеты в случае опасности во время стрельб в районе Крыма. Об этом сообщают «Ведомости». Песков подтвердил изданию, что соответствующая дипломатическая нота отправлена украинским властям.

25 ноября Росавиация сообщила о принятом Украиной в одностороннем порядке решении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации в районе полетной информации «Симферополь».

Минобороны РФ вручило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России ноту протеста в связи с запланированными Киевом ракетными стрельбами.