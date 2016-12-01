Цена на нефть выросла после договоренности ОПЕК

Цены на нефть сорта Brent приблизились на лондонской бирже ICE к 53 долларам за баррель.

К 15:45 мск баррель Brent с поставками в феврале стоил 52,72 доллара, что почти на 2% выше вчерашнего уровня закрытия торгов.

Сорт WTI подорожал до 50,25 доллара — на 1,6%.

Рост происходит на фоне соглашения ОПЕК, к которому присоединилась и Россия, — о сокращении нефтедобычи на ближайшие полгода.

30 ноября лидеры ОПЕК договорились сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, то есть примерно на 1% от общемирового производства.

Россия, в свою очередь, согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Остальные игроки рынка — еще на 300 тысяч.