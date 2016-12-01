В ЦБ не нашлось желающих заниматься санацией проблемных банков

В Центробанке не нашлось топ-менеджеров, готовых отвечать за такое направление, как санация банков, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее предполагалось, что в ЦБ будет создано подразделение по санации всех участников финансового рынка, а курировать это направление будет первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Первым препятствием в реализации этого плана стали особенности нормативно-правовой базы: «Дело в том, что сейчас по закону о банкротстве санация возможна только в отношении банков, и передавать ее реализацию людям, до сих пор не имевшим к этому никакого отношения, сочли нецелесообразным».

Вторым камнем преткновения стало нежелание брать на себя это направление, сложное как в материальном, так и в репутационном аспекте: «Одно дело — предлагать реформы, другое — претворять их в жизнь со всей ответственностью».

На данный момент нет полной ясности, какой именно департамент в ЦБ займется указанным направлением, а также кто будет руководить этим направлением. В пресс-службе Банка России от комментариев отказались, отмечает РБК.