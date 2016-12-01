Карлсен подтвердил звание чемпиона мира

Норвежец Магнус Карлсен выиграл у россиянина Сергея Карякина тай-брейк в турнире на звание чемпиона мира со счетом 3:1. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Играя черными, Карякин на 50-м ходу признал свое поражение.

Предыдущие 12 матчей гроссмейстеры завершили со счетом 6:6.

Сергей Карякин заявил, что собирается вновь бороться за титул чемпиона мира в 2018 году.

«Это мой план. Я отдохну, потом у нас будет турнир Вейк-ан-Зее, я думаю сыграть в Катаре на чемпионате мира по блицу и рапиду. Буду работать над игрой, думаю, мне в будущем представится шанс», — рассказал он «Интерфаксу».