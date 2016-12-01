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01 декабря 2016, 16:16
Анатолий Чубайс Новый год «Роснано»

Чубайс пообещал сотрудникам «Роснано» корпоратив за их счет

Председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что коллектив компании не планирует отказываться от новогоднего корпоратива, пишет RNS.

Праздник пройдет в стенах «Роснано», за счет самих сотрудников и в отсутствии самого Чубайса, который уйдет в отпуск.

Напомним, в декабре 2015 года стало известно, что за корпоратив «Роснано» было заплачено 2,2 млн рублей. Чубайс тогда в обращении к менеджерам говорил, что в компании «просто вот совсем много денег», и пообещал им двойные премии.

В результате пристального интереса к празднику ОНФ и вице-премьера РФ Аркадия Дворковича руководству компании пришлось компенсировать затраты на проведение праздника из собственных средств.

В ноябре 2016 года стало известно, что Госдума не будет проводить новогодний корпоратив в зале заседаний. Депутаты единогласно поддержали решение спикера Вячеслава Володина не устраивать праздник.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то общих новогодних корпоративах. Однако небольшие коллективы чиновников, скорее всего, самостоятельно организуют свои новогодние вечера.

Глава российского министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что при желании «скинется и сходит куда-нибудь» с заместителями и директорами департаментов. Он заверил, что за государственный счет никаких корпоративов не будет.

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