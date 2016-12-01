Клинтон опередила Трампа на 2,5 млн голосов

Подсчет голосов на президентских выборах в США показал, что за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон было отдано на 2,5 млн голосов больше, чем за ее оппонента, миллиардера Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на это, победу на выборах одержал Трамп, так как в США главу государства выбирает коллегия выборщиков, при этом малонаселенные штаты имеют большой вес.

По итогам голосования 8 ноября Клинтон поддержали более 65,1 млн избирателей, за Трампа проголосовали примерно 62,6 млн американцев. Эти данные не окончательные и будут еще корректироваться.

Трамп вступит в должность во время инаугурации 20 января.