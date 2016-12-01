Роскосмос подтвердил утрату «Прогресса»

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» действительно утрачен, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

В ведомстве уточнили, что корабль был потерян на высоте 190 км над территорией Тувы. Таким образом, косвенно подтверждаются поступавшие ранее сообщения о поиске обломков «Прогресса» на территории республики.

В Роскосмосе подчеркнули, что утрата космического грузовика не скажется негативно на экипаже Международной космической станции, которому «Прогресс» должен был доставить воздух, продовольствие, материалы для научных исследований. На МКС достаточные запасы всего необходимого, сообщили в российском космическом ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что примерно через шесть минут после пуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии. Предполагалось, что «Прогресс» упал на территорию Китая или в Тихий океан.