СМИ сообщили о «решающей роли» Путина в сделке ОПЕК

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении соглашения странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи на ближайшие полгода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, в том числе в ОПЕК.

30 ноября Организация стран-экспортеров нефти решила сократить объем нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн.

При этом Россия, не входящая в картель, согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

Другие экспортеры нефти вне ОПЕК также согласились сократить добычу в общей сложности на 300 тысяч баррелей в сутки.

По данным источников, Путин еще в сентябре 2016 года на саммите G20 в Китае встречался с саудовским принцем Мухаммедом и обсуждал снижение добычи.

Также Путин, знает агентство, по телефону переговорил с президентом Ирана Хасаном Рухани, после чего Иран также поддержал сокращение добычи.