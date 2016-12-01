Дадин проведет в одиночке полгода

Ильдар Дадин, первый в России осужденный к реальному сроку решению свободы по статье о нарушении порядка проведения митингов, проведет полгода в одиночной камере. Об этом сообщила в своем твиттере его жена Анастасия Зотова.

Уполномоченный по правам человека респ. Карелия Александр Шарапов посетил вчера Дадина и выяснил, что Ильдара поместили в ПКТ на 6 месяцев — анастасия зотова (@Alasta_ven) 1 декабря 2016 г.

22 ноября Дадину было назначено дисциплинарное взыскание. Как сообщили во ФСИН, осужденный устроил драку с сокамерником. Отмечалось, что конфликт между заключенными возник на бытовой почве.

Осенью Дадин пожаловался, что в карельской исправительной колонии №7, где он отбывает наказание, к нему применяли пытки, но затем отказался от перевода в другую колонию.

Европарламент призвал российские власти немедленно освободить Дадина.