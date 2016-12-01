СК не нашел подтверждений словам Дадина о пытках в колонии

Карельское управление Следственного комитета России не нашло подтверждения слов оппозиционера Ильдара Дадина о применявшихся к нему в колонии пытках. Об этом говорится на сайте ведомства.

Имя Дадина в отчете не упоминается, однако по ряду признаков можно судить, что речь идет именно о нем — это описание жалоб Дадина, детали его содержания в колонии, публикации в СМИ, посвященные пыткам в местах заключения.

«В ходе проведенной доследственной проверки сообщение о совершении руководством и сотрудниками исправительного учреждения ФКУ ИК-7 каких-либо преступлений в отношении осужденного не подтвердилось», — говорится в отчете.

В пресс-релизе отмечается, что по видеозаписи из колонии, где содержится Дадин, было установлено, «что все телесные повреждения, в том числе в области предплечий, образовались у осужденного при указанных обстоятельствах вследствие правомерного применения к нему физической силы и специальных средств сотрудниками колонии».

Других повреждений у осужденного следователи не нашли.

«Условия содержания осужденного в исправительной колонии, а также порядок отправления корреспонденции соответствует требованиям правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», — заключили в управлении СКР.

Дадин — первый в стране заключенный, который был осужден за нарушения порядка проведения митингов.