ЛНР обвинила Украину в частичном перекрытии водоснабжения

Украина прекратила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Петровского водозабора, сообщил журналистам уполномоченный представитель ЛНР на переговорах контактной группы Владислав Дейнего. Об этом пишет Lug-info.com.

Он отметил, что с 11 часов были обесточены насосные агрегаты Петровского водозабора и остановлен один из водоводов.

По его словам, руководство военно-гражданской администрации Луганской области «об этом почему-то ничего не знает и сейчас публично заявляет, что они ничего не останавливали и все продолжает работать».

Тем временем компания «Лугансквода», подконтрольная ЛНР, в связи с ограничениями будет подавать воду по графику.