Боб Дилан не пришел на встречу Обамы с нобелевскими лауреатами

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что американский музыкант Боб Дилан не пришел на встречу президента США Барака Обамы с нобелевскими лауреатами. Об этом сообщает Fox News.

«К сожалению, для тех, кому интересно, должен сказать, что Боба Дилана не будет в Белом доме, так что все могут расслабиться», — заявил перед встречей Эрнест.

Он также сообщил, что причина, по которой Дилан проигнорировал встречу, неизвестна. Но напомнил, что Обама уже однажды встречался с автором-исполнителем и остался очень доволен встречей.

Певец получил Нобелевскую премию 2016 года по литературе «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции».

Комитет премии смог связаться с Диланом только через две недели после оглашения имен победителей. Боб Дилан сообщил, что готов принять премию. Однако от поездки на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе отказался. Певец мотивировал свою позицию некими «ранее данными обязательствами».

Представители Шведской академии сообщили, что такие случаи бывали и ранее. Тем не менее, Дилан обязан в течение шести месяцев провести Нобелевскую лекцию. Это единственное обязательное требование к лауреатам.