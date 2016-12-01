Отсидевший за нападение на Филина танцовщик может вернуться в труппу Большого

Бывший солист балета Большого театра Павел Дмитриченко может претендовать на возвращение в труппу ГАБТ, если сумеет набрать физическую форму. Об этом генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает ТАСС.

Урин рассказал: «Дмитриченко обратился за возможностью заниматься в классе. Такая возможность ему была предоставлена. Но речи о его возвращении в труппу Большого пока не идет, потому что он сегодня не находится в той балетной форме, в которой должен находиться артист балета Большого театра. Сумеет он прийти в эту форму – тогда будет решаться вопрос, если будут вакантные места».

В случае, если Дмитриченко наберет требуемую форму, он сможет претендовать на возвращение в труппу на общих основаниях вместе с молодыми выпускниками хореографической академии, уточнил Урин.

Напомним, в 2013 году Дмитриченко был осужден за организацию нападения на бывшего художественного руководителя балетной труппы Сергея Филина. Исполнитель преступления Юрий Заруцкий плеснул Филину в лицо кислотой. Как исполнитель преступления он получил 9 лет лишения свободы. Дмитриченко как организатор нападения получил пять лет и шесть месяцев колонии.

В мае текущего года Дмитриченко вышел на свободу по УДО.