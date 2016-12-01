Путин пообещал России самую передовую систему борьбы с допингом

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, вернулся к теме допингового скандала в российском спорте.

По словам главы государства, этот скандал поможет России создать самую передовую систему борьбы с допингом. Национальная система противодействия допингу будет готова уже в начале будущего года, отметил президент.

Мы искренне готовы принять участие в решении проблем «там, где это участие уместно и необходимо», однако заказные информационные кампании и менторские поучения Запада «порядком надоели», отметил глава государства.