Эрдоган пояснил Путину заявление о военных планах в Сирии

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным объяснил свое заявление по поводу цели военной операции в Сирии. Об этом пишут «Ведомости».

«Вчера состоялся телефонный разговор нашего президента с Эрдоганом, и эта тема затрагивалась. Он дал соответствующие объяснения», – сказал Ушаков, отказавшись сообщить подробности разговора.

Напомним, 29 ноября турецкий президент заявил, что целью турецкого присутствия в Сирии является свержение президента страны Башара Асада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживается другой политики в регионе и ждет от Турции соответствующих разъяснений.

МИД РФ назвал военные устремления турецкого президента тревожными и настораживающими.