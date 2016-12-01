Эрдоган отрекся от своих слов о свержении режима Асада

Президент Турции Реджеп Эроган заявил, что целью турецкой военной операции в Сирии является борьба с террористическими организациями, а не «какая-либо страна или человек». Об этом сообщает Reuters.

Ранее Эрдоган заявлял, что военная поддержка повстанцев на севере Сирии нацелена на свержение президента страны Башара Асада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет от турецкого президента объяснений.

МИД РФ назвал его амбиции настораживающими и тревожными.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным объяснил свое заявление по поводу цели военной операции в Сирии. Однако отказался рассказать подробности.