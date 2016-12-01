СКР обвинил исполнительного директора Роскосмоса в мошенничестве

Исполнительному директору Федерального агентства «Роскосмос» Владимиру Евдокимову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы, сообщает РБК.

В ходе заседания Басманного суда Москвы следователь заявил, что Евдокимова считают причастным к мошенничеству на 200 млн руб. с недвижимостью российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (АО «РСК «МиГ»).

Следствие ходатайствует об аресте Евдокимова.