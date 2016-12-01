ЕСПЧ присудил компенсацию потерпевшим по делу майора Евсюкова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск Ильи Герасименко, Луизы Салиховой и Алены Дудаль, признанных пострадавшими по делу бывшего руководителя московского ОВД «Царицыно» Дениса Евсюкова, и присудил истцам компенсацию.

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти нарушили статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую право на жизнь, допустив Евсюкова к службе в правоохранительных органах с доступом к оружию, несмотря на имевшиеся противопоказания.

ЕСПЧ обязал российские власти выплатить каждому из истцов компенсацию морального ущерба в размере 12 тысяч евро, а Алене Дудаль также компенсировать судебные издержки в размере 2 тысяч евро.

27 апреля 2009 года Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в супермаркете «Остров» в Москве. Жертвами стрельбы стали два человека, семь человек получили ранения. В феврале 2010 года суд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению.

Отметим, ранее в российских судах иски пострадавших по делу Евсюкова о компенсации были отклонены или удовлетворены в неполном объеме. Так, в 2012 году Нагатинский суд Москвы взыскал в пользу Герасименко и Салиховой около 500 тысяч рублей, хотя истцы требовали более 4 млн рублей.

При этом решения ЕСПЧ в России официально признаны необязательными к исполнению: в 2015 году Конституционный суд РФ постановил, что спорные решения ЕСПЧ могут не исполняться, если они противоречат федеральной конституции.