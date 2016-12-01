Суд в Петербурге отказался запрещать Facebook в России

Петербургский городской суд отказал в рассмотрении иска местного жителя Тимура Булатова, требовавшего заблокировать Facebook на территории России, сообщает РБК.

Иск был возвращен заявителю в связи с несоответствием мотивировочной части искового заявления требованиям Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства РФ. В иске не было «никаких ссылок на процессуальные нормы», которые давали бы право истцу подавать заявление в суд и требовать «защиты нарушенных прав и свобод».

Сам же Булатов считает, что Facebook в России угрожает национальной безопасности Российской Федерации, распространяет антироссийские лозунги, нарушает закон о защите персональных данных.

В частности, заявителя смущает возможность размещать в соцсети посты о феминизме, ЛГБТ, атеизме, чайлдфри, молодежных субкультурах и т.д.