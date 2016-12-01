В Сирию вылетел аэромобильный госпиталь МЧС

В Сирию вылетели врачи отряда «Центроспас» и аэромобильный госпиталь МЧС России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Госпиталь будет развернут вблизи Алеппо для оказания медицинской помощи жителям этого города, пострадавшим от обстрелов, сообщил представитель ведомства.

Медики вылетели по поручению президента РФ Владимира Путина, отметили там.

«Всего в Сирию направлены 75 человек — это медицинский персонал и оперативная группа МЧС России», — уточнили в МЧС.