Huawei презентовала флагманские смартфоны и планшеты новой линейки

Китайская компания Huawei Techologies Co показала общественности смартфоны и планшеты новой линейки, сообщает «Синьхуа».

В Сянгане и Тайбее были представлены презентации флагманских моделей Mate 9 и Mate 9 Pro, а также Nova и Nova plus.

Новые гаджеты разработаны совместно с германским производителем оптики Leica и поступят в продажу в декабре.

По данным исследовательской и консалтинговой компании Gartner, во втором квартале 2016 года доля Huawei на мировом рынке смартфонов составляла 8,9%. Смартфоны Samsung занимают 22,3%, телефоны Apple — 12,9%.