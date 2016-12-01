Спецслужба Германии вычислила у себя террориста-порноактера

Федеральная служба защиты конституции Германии выявила в своих рядах исламиста, который планировал теракт в Кельне. Об этом 29 ноября сообщили основные немецкие СМИ.

По данным издания Tagesspiegel, на допросе мужчина заявил, что теракт был бы «волей Аллаха».

Как выяснил сегодня таблоид Bild, подозреваемый 51-летний уроженец Испании Роки М. ранее снимался в порнофильмах.

Во время обыска в его квартире были обнаружены порнографические записи материалы с его участием.

По данным The Washington Post, в исламистских чатах подозреваемый использовал тот же псевдоним, под которым ранее снимался в порно.

Роки М. принял ислам в 2014 году. Он женат и является отцом четверых детей.

Федеральная служба защиты конституции Германии осуществляет контрразведывательную деятельность на территории ФРГ и подчиняется МВД.