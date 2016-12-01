Кадыров опроверг полный запрет алкоголя в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что алкоголь не попадет в регионе под полный запрет, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 28 ноября на трассе «Кавказ» произошло крупное ДТП, в котором погибли восемь человек. Предположительно, аварию спровоцировал нетрезвый водитель.

Вслед за этим спикер парламента Чечни Магомед Даудов встретился с владельцами 14 магазинов, у которых имеется лицензия на продажу алкоголя в республике (напомним, ограничение на торговлю алкоголем в Чечне было введено Рамзаном Кадыровым в 2009 году).

По сообщению СМИ, по итогам встречи с Даудовым хозяева магазинов отказались от торговли алкоголем.