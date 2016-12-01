Кадыров запретил чеченскому духовенству хоронить пьяных водителей

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к имамам с призывом не участвовать в похоронах водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Его слова передает ТАСС.

«Если пьяный водитель совершил ДТП, сам погиб или убил человека, его похоронам и вопросами примирения не будут заниматься религиозные деятели. Общество должно понимать, что этот человек преднамеренно совершил преступление. Он совершил террористический акт», — сказал Кадыров.

Накануне стало известно, что владельцы всех 14 чеченских магазинов, у которых была лицензия на продажу спиртного, отказались от реализации алкоголя. Несколькими днями ранее в Чечне по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором погибли семь человек.

Кадыров называл запрет на продажу алкоголя советом. «Мы никому не будем запрещать продажу, у нас есть закон для этого. Мы можем только советовать. Выпивший за рулем — это уже вопрос, это мы и раньше говорили, и сейчас говорим — это хуже чем террорист», — сказал глава республики.