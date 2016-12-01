Кадыров рассказал об осторожности в инстаграме после замечания Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал телеканалу «Дождь», что стал осторожнее вести свой аккаунт в социальной сети Instagram после того, как ему сделал замечание президент России Владимир Путин.

Напомним, в апреле в ходе «Прямой линии с президентом» Владимир Путин отметил, что лично беседовал с Кадыровым после размещения им в социальных сетях ролика, в котором сопредседатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов был изображен в оптическом прицеле. «Вы понимаете, что это за люди? Ну я уж не говорю о том, что это Кавказ, люди горячие. Становление этих людей как людей, занимающихся государственной работой тоже идет непросто. Мы же все люди. Мы все из своего собственного прошлого», – заявил Путин.

Кадыров заявил: «Для меня замечание президента, верховного главнокомандующего — это все. Поэтому все, что говорит президент, я выполняю беспрекословно. Не знаю, как преподнесли это президенту, но я с иронией к этому относился. Мне прислали — я выставил (видеозапись с Касьяновым в прицеле – прим. "Полит.ру")».

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что недостоин звания «пехотинца Путина», хотя прежде сам себя именно так и называл.