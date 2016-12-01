Кудрин усмотрел в послании Путина «очевидный акцент на экономику»

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин на своей странице в Twitter написал, что увидел в обращении президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию «очевидный акцент на экономику».

«В целом, в послании президента сделан очевидный акцент на экономику, экономическая повестка выходит на первый план», — написал Кудрин.

Он также написал, что «курс на развитие политической системы, институтов прямой демократии и повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан».

Кудрин также процитировал президента, сказавшего, что «без структурных изменений в экономике мы так и будем топтаться на уровне нулевого роста».

В целом, в послании Президента сделан очевидный акцент на экономику, экономическая повестка выходит на первый план — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 1 декабря 2016 г.

http://polit.ru/news/2016/12/01/poslanie1/

Напомним, 1 декабря Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца обратился с посланием к Федеральному собранию.

Президент, в частности, заявил, что, несмотря на экономические проблемы внутреннего порядка, в текущем году ВВП сократится всего на 0,2%.

Путин сообщил, что уже поручил правительству до мая 2017 года разработать предложения по изменению экономического климата, которые позволят уже в ближайшие три года перегнать мировую экономику по темпам роста.

Российский лидер также рассказал, что РФ также активно взаимодействует с членами ЕвразЭС и СНГ для создания Большого евразийского партнерства.