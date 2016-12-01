Глава Свердловской области изменил порядок работы регионального правительства

В Свердловской области продолжается реформа правительства, в рамках которой руководство кабмином замыкается на главе региона, сообщает Telegram-канал Gorod Ekb.

В связи с этим сегодня Евгений Куйвашев подписал документ, который определяет порядок работы правительства области. В нем есть несколько принципиальных моментов. Теперь кабмин будет работать иначе.

Регламентные вопросы, которые раньше были на контроле аппарата правительства, теперь будут согласовываться непосредственно через губернатора.

Кроме того, изменится и порядок заседаний.

Во-первых, их может стать существенно меньше. Если раньше кабмин собирался по четвергам, то теперь раза в месяц будет достаточно.

Во-вторых, изменились требования к кворуму. Теперь всем министрам присутствовать на заседаниях не обязательно, а для неявившихся введена процедура заочного голосования.

При этом если раньше каждый вопрос повестки рассматривался по отдельности, то теперь голосовать кабмин сможет за всю повестку сразу.