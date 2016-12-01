Лавров объяснил переброску «Искандер-М» в Калининградскую область действиями НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переброска ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область вызвана деструктивными действиями НАТО. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Сorriere Dell Sere. Текст интервью доступен на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В сложившихся условиях Россия, стоящая перед необходимостью адаптироваться к меняющейся в результате деструктивных действий НАТО обстановке на континенте, вынуждена предпринимать соответствующий комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности. Замечу также, что все эти шаги мы осуществляем на собственной территории. В отличие от США и ряда других стран, перебрасывающих войска в сопредельные с Россией государства и проводящих провокационные военные демонстрации у наших границ», — заявил Лавров.

Дипломат заявил, что США и НАТО сознательно повышают «градус напряженности», используя мифическую «угрозу с Востока». Лавров заверил, что Россия всегда готова к диалогу, но исключительно к равноправному.

Напомним, 22 ноября глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби заявил, что переброска Россией ракетных комплексов «Искандер» и С-400 в Калининградскую область может дестабилизировать ситуацию в сфере европейской безопасности.