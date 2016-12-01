Лужков рассказал о проклятье Храма Христа Спасителя

На место, где стоит восстановленный Храм Христа Спасителя, в XIX веке было наложено проклятье, сообщил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью экс-мэра газете «Комсомольская правда». На сайте издания интервью найти не удалось.

Лужков рассказал: «Есть легенда, будто бы настоятельница монастыря [стоявшего там ранее] игуменья Клавдия прокляла это место. Мол, все, что здесь построят, долго не простоит. Проклятие игуменьи казалось абсолютным. Храм Христа Спасителя взорвали. Дворец Советов вовсе не достроили, установленные уже конструкции снесли».

По словам бывшего градоначальника, для снятия проклятья ему пришла идея построить внизу, на фундаменте Дворца Советов, нижний храм — храм Преображения Господня, «чтобы получить прощение игуменьи за святотатство XIX века, вынужденное разрушение нашими предками ее храма и женского монастыря».