В Перми экстренно сели два МиГ-31

Два истребителя МиГ-31 совершили аварийную посадку на аэродроме в Перми, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Речь идет о двух отдельных происшествиях. Утром Минобороны РФ сообщило, что МиГ-31 сел в Перми из-за того что сработала сигнализация нестабильной работы одного из двигателей.

У второго МиГ-31, по данным собеседника агентства, сработал датчик неполадок в тормозной системе.

Второй самолет летел из Новосибирска в Пермь. Маршрут первого истребителя не уточняется.