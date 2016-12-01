В Магадане написали «Сталин жив» на памятнике репрессированным

В Магадане неизвестные осквернили памятник жертвами политических репрессий, написав на нем краской из баллончика «Сталин жив» и дорисовав красную звезду. Об этом сообщает MagadanMedia.ru.

Вандалы сделали надпись на мемориале «Маска скорби» работы Эрнста Неизвестного.

Мемориал был открыт в 1996 году на сопке Крутая, где в сталинские времена находится распределительный лагерь.

Полицейские начали проверку случившегося.