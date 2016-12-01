01 декабря 2016, 11:26
Сбербанк вновь снизил ставки по ипотеке на полпроцента
Сбербанк России снизил на 0,5% ставки по ипотеке — до базовых 11,5-13% годовых в рублях. Об этом говорится в пресс-релизе банка, который цитирует РИА Новости.
Речь идет о кредитах на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке. Ставки будут действовать до 31 января 2017 года.
Ранее Сбербанк уже снижал ставки по ипотеке на 0,5%. Вслед за ним это делали и другие российские банки.
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