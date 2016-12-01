Сбербанк вновь снизил ставки по ипотеке на полпроцента

Сбербанк России снизил на 0,5% ставки по ипотеке — до базовых 11,5-13% годовых в рублях. Об этом говорится в пресс-релизе банка, который цитирует РИА Новости.

Речь идет о кредитах на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке. Ставки будут действовать до 31 января 2017 года.

Ранее Сбербанк уже снижал ставки по ипотеке на 0,5%. Вслед за ним это делали и другие российские банки.