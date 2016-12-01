В правительстве отказались объединять Минфин с Минэкономразвития

В правительстве решили отказаться от объединения Минэкономразвития с Минфином, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, представляя нового министра экономического развития Максима Орешкина коллективу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По слиянию с Минфином — нет, в настоящий момент принято решение, что министерство в своем составе полностью со своими полномочиями продолжает работу», — ответил вице-премьер на соответствующий вопрос журналистов.

Орешкин ранее был замглавы Минфина, он возглавил Минэкономразвития 30 ноября. 14 ноября был задержан по подозрению в получении взятки тогдашний министр экономразвития Алексей Улюкаев. На следующий день он был отправлен в отставку. Сейчас экс-министр находится под домашним арестом.

«Коллектив будет сохранен. Функции, которыми министерство обладает, сохранятся», — пообещал Шувалов.

Также вице-премьер намекнул на то, что Минэкономразвития могут вернуть часть функций, которые теперь относятся к Минфину и ЦБ.

«Надо вернуться к тому, чтобы основная работа по составлению макропрогнозов была сосредоточена в Минэкономразвития», — отметил Шувалов.