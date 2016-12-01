Сирийские оппозиционеры подтвердили переговоры с Россией в Анкаре

Представители сирийской оппозиции участвовали в закрытых встречах с представителями России в турецкой Анкаре. Это подтвердил РИА Новости представитель Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии Самир Нашар.

По его словам, переговоры проходили три дня и были инициированы Турцией. В них, добавил он, «с большой осторожностью, участвовали группировки, на которые Турция может оказывать какое-то влияние».

Встречи были посвящены ситуации в сирийском Алеппо, который удерживают оппозиционные группировки, при этом сирийские правительственные войска при поддержке России вытесняют их из города. В самом Алеппо остаются тысячи мирных жителей, ежедневно страдающих от бомб.

По словам Гашара, скорее всего, соглашение не было достигнуто, «так как осажденные в Алеппо отряды приняли твердое решение воевать до конца и не уходить».

Ранее о переговорах оппозиции и российских военных при посредничестве Турции писала The Financial Times.