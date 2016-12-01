Зона платной парковки в Москве расширится на 200 улиц

С 26 декабря зона платной парковки в Москве расширится на 206 улиц, расположенных в 47 районах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Там сообщили, что 206 улиц — это только 4% от общего числа улиц Москвы.

Также в департаменте сообщили, что расширение зоны платной парковки затронет аварийно опасные участки и наиболее загруженные места: у торговых центров, станций метро и остановок наземного транспорта, станций железной дороги.

В 2015 году платная парковка была введена на примерно 300 участках улиц московских улиц.

С декабря 2016 года в центре Москвы парковка стоит до 200 рублей в час.