Путин анонсировал создание Большого евразийского партнерства

Россия развивает сотрудничество со странами СНГ и ведет переговоры о создании Большого евразийского партнерства. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию.

Деталей он не привел, сообщив лишь что РФ также активно взаимодействует с членами ЕвразЭС и СНГ.

Также, по словам Путина, Россия «активно продвигает» развитие отношений в рамках ООН, большой 20-ки, АТЭС, ШОС.

О Большом евразийском партнерстве Путин заявлял 30 ноября на «Примаковских чтениях», отметив, что «эта работа ведется в рамках Евразийского экономического союза..., Всемирной торговой организации».

«Рассчитываем, что переговоры с нашими партнерами, в том числе, о сопряжении с реализуемым Китаем проектом экономического пояса Шелкового пути, позволят нам создать большое Евразийское партнерство», — сообщил тогда президент (цитата по РИА Новости).

Глава государства подчеркнул, что стране «нужны друзья», однако «мы хотим сами распоряжаться своей судьбой без чужих подсказок», — добавил Путин.

Он также упрекнул США в стремлении к монополизму в политике, торговле и СМИ.

«Десятилетия после холодной войны пропали даром», — посетовал президент.

Он заявил, что Россия хотела бы объединения усилий с США «во имя борьбы реальной а не выдуманной угрозой — терроризмом».

Также Путин похвалил российскую армию, заявив, что в Сирии она доказала, что способна работать вдали от мест постоянной дислокации.