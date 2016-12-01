Пираты покинули захваченное у берегов Бенина судно с россиянами

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Бенине Нина Абрамян сообщила, что пираты покинули захваченное греческое судно «Сароник бриз» с россиянами на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время судно "Сароник бриз" находится в порту Котону, пиратов на борту нет. Пираты уже покинули борт. Нам удалось сегодня ночью пообщаться с членами экипажа, то есть попасть на борт. По сведениям старшего помощника капитана, на данный момент на борту судна находится 17 человек — 15 граждан России и 2 гражданина Украины», — сказала Абрамян.

30 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что накануне у берегов Бенина было захвачено греческое судно под панамским флагом с российскими и украинскими гражданами на борту. Оно находилось на рейде в териториальных водах Бенина.

Посол Бенина Анисет Габриэль Кочофа подтвердил, что в африканских территориальных водах пираты захватили судно с гражданами России на борту.

«Судно действительно было захвачено пиратами, но за пределами территориальных вод Бенина. На судне действительно находятся граждане Украины и России. По разным оценкам, на борту судна могут находиться до четырех россиян», — отметил посол.