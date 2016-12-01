Заместитель Мединского написал завление по собственному желанию

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский сообщил, что его заместитель Григорий Пирумов подал в отставку. Об этом информирует РИА Новости.

По словам Мединского, заявление Пирумова об увольнении по собственному желанию направлено главе правительства, так как окончательное решение будет принимать он.

Напомним, в марте Пирумов был арестован по обвинению в хищениях при реставрации памятников старины.

В ноябре он признал себя виновным. Адвокат Пирумова заявил, что поскольку признание было дано во время дополнительного допроса, оно является всего лишь мнением следствия и никакими доказательствами не подтверждено.

30 ноября стало известно, что директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо, находящийся под следствием по обвинению в хищении государственных средств, написал заявление об увольнении.