У самолета президента Польши отказала электроника

У самолета президента Польши Анджея Дуды произошел сбой в работе электроники, сообщает Wiadomosci.wp.pl.

О неисправности стало известно уже после того как самолет, в котором помимо президента находились и журналисты, сел в аэропорту польского Вроцлава.

На нем Дуда возвращался из Швеции. Во Вроцлаве он решил посетить шахту «Рудна», где на этой неделе при землетрясении погибли восемь рабочих.

Предполагалось, что после того как Дуда сойдет с самолета, он вылетит в Варшаву, однако из-за неисправности этого не случилось.

Позднее стало известно, что Дуда вместе с журналистами вылетит в Варшаву другим рейсом.