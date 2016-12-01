В Польше при землетрясении в шахте погибли восемь горняков

Во время землетрясения в местности Польковице в Нижней Силезии в медной шахте «Рудна» погибли восемь шахтеров. Еще девять человек получили легкие травмы, сообщает «Интерфакс».

29 ноября был зафиксирован поземный толчок магнитудой 3,4 балла с эпицентром на глубине 1100 метров.

Компания KGHM Polska Miedz SA, которой принадлежит шахта, сообщила, что в штольнях произошли масштабные обрушения и возникли завалы. Более суток продолжались спасательные работы, тела всех погибших уже подняты на поверхность.

Последнее землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в районе шахты в 2013 году, тогда удалось спасти 19 человек. Как сообщил директор «Рудны» Павел Марковский, нынешнее обрушение стало самой крупной катастрофой на этой шахте за последние 50 лет.

Шахта «Рудна» входит в десятку мировых лидеров по добыче меди, на ней работают более 4,4 тысяч человек.