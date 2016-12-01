01 декабря 2016, 13:45
Порошенко сообщил об успешных пусках ракет в Черном море
Украина успешно провела пуски ракет в своем воздушном пространстве в акватории Черного моря, заявил президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Мы сегодня и завтра проводим запланированные учения, в том числе и испытания управляемых зенитных ракет», — сообщил президент, добавив, что уже «поступили первые сообщения об успешных пусках».
«И сейчас наша с вами ответственность — построить воздушную защиту Киева и всей Украины. И никто нас не остановит, и мы будем действовать в интересах безопасности украинского народа и украинского государства», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что после угроз России сбивать украинские ракеты в акватории Крыма Украина сдвинула пуски ракет от границы с РФ.
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