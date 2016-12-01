Порошенко сообщил об успешных пусках ракет в Черном море

Украина успешно провела пуски ракет в своем воздушном пространстве в акватории Черного моря, заявил президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы сегодня и завтра проводим запланированные учения, в том числе и испытания управляемых зенитных ракет», — сообщил президент, добавив, что уже «поступили первые сообщения об успешных пусках».

«И сейчас наша с вами ответственность — построить воздушную защиту Киева и всей Украины. И никто нас не остановит, и мы будем действовать в интересах безопасности украинского народа и украинского государства», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что после угроз России сбивать украинские ракеты в акватории Крыма Украина сдвинула пуски ракет от границы с РФ.