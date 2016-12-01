С космического корабля «Прогресса» после пуска пропала телеметрия

Роскосмос отмечает проблемы с передачей телеметрических данных с космического корабля «Прогресс», сообщает ТАСС.

1 декабря ракета-носитель «Союз-У» с космическим кораблем «Прогресс» стартовала с космодрома Байконур. «Прогресс» был успешно выведен на орбиту, однако с 383-й секунды после пуска прервалась передача телеметрических данных.

Как уточнили источники ТАСС в ракетно-космической отрасли, нештатная ситуация произошла на этапе работы двигателя третьей ступени РД-0110 производства воронежского КБ химавтоматики (КБХА).