СМИ допустили падение «Прогресса»

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» мог упасть в районе Китая или Тихого океана, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что примерно через шесть минут после пуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии.

«Учитывая, что двигатели третьей ступени ракеты-носителя проработали недостаточное время, корабль, скорее всего, уже упал в районе Китая или в районе Тихого океана», – рассказал собеседник агентства. Источник ТАСС полагает, что «скорее всего, произойдет самый негативный сценарий и корабль будет потерян».

Официальное подтверждение данной информации не поступало.